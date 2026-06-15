** أرقام المكتب الإعلامي الحكومي بعد 8 أشهر من وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025: - إسرائيل سمحت بدخول 52 ألفا و740 شاحنة مساعدات من أصل 147 ألفا كان يفترض دخولها بنسبة التزام بلغت 36 بالمئة

حكومة غزة تعلن مقتل 992 فلسطينيا بخروقات إسرائيل خلال 8 أشهر ** أرقام المكتب الإعلامي الحكومي بعد 8 أشهر من وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025: - إسرائيل سمحت بدخول 52 ألفا و740 شاحنة مساعدات من أصل 147 ألفا كان يفترض دخولها بنسبة التزام بلغت 36 بالمئة

إسطنبول / الأناضول

** أرقام المكتب الإعلامي الحكومي بعد 8 أشهر من وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025: - إسرائيل سمحت بدخول 52 ألفا و740 شاحنة مساعدات من أصل 147 ألفا كان يفترض دخولها بنسبة التزام بلغت 36 بالمئة - كما سمحت بسفر 6845 مريضا ومرافقا عبر معبر رفح من أصل 19 ألفا و600 كان يفترض سفرهم بنسبة التزام بلغت 35 بالمئة

قالت حكومة غزة إن إسرائيل ارتكبت 3 آلاف و269 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أسفر عن مقتل 992 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و138 آخرين، إضافة إلى اعتقال 95 شخصا.

وتأتي هذه الأرقام بعد مرور 8 أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان الاثنين، أن الخروقات الإسرائيلية المسجلة خلال 245 يوما من سريان الاتفاق أسفرت عن مقتل 992 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين، إضافة إلى اعتقال 95 شخصا.

وأضاف أن إسرائيل لم تسمح سوى بدخول 52 ألفا و740 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من أصل 147 ألف شاحنة كان يفترض دخولها حتى الآن، بنسبة التزام لم تتجاوز 36 بالمئة.

وينص الاتفاق، وفق المكتب، على إدخال 600 شاحنة مساعدات وبضائع يوميا إلى القطاع، إضافة إلى 50 شاحنة وقود تشمل السولار والبنزين وغاز الطهي.

كما أشار إلى أن إسرائيل سمحت بسفر 6845 مريضا ومرافقا فقط عبر معبر رفح من أصل 19 ألفا و600 كان يفترض تمكينهم من السفر منذ إعادة فتح المعبر، بنسبة التزام بلغت 35 بالمئة.

وفي 2 فبراير/ شباط الماضي، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل محدود وتحت قيود مشددة، بعد إغلاقه منذ مايو/ أيار 2024.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" لاتفاق وقف إطلاق النار، محملا إسرائيل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وطالب الوسطاء والجهات الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنوده ووقف خروقاتها المتواصلة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح "حماس"، وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الخطة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفيما التزمت حركة "حماس" بمتطلبات المرحلة الأولى، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها.

ورغم تنصل تل أبيب، أعلن ترامب، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء المرحلة الثانية، وتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.