حكومة اليمن تعلن مقتل 15 جنديا و50 حوثيا بمواجهات في الحديدة

اليمن/ محمد السامعي / الأناضول



أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، مقتل 15 جنديا من قواتها، و50 من مسلحي جماعة الحوثي، في مواجهات عنيفة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.



جاء ذلك وفق بيان لوزير الدولة اليمني وليد القديمي، قال فيه إن "15 شهيدا من أبطال تهامة (يتبعون القوات الموالية للحكومة) ارتقوا اليوم دفاعا عن الأرض والكرامة في معركة جبل دباس (جنوبي الحديدة)، بعد مواجهة بطولية كبدت مليشيا الإرهاب الحوثي أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحى".



وأضاف القديمي أن "الهجمات الحوثية المتكررة والانتحارية على مواقع زرانيق تهامة ليست عبثا، بل لأنها تدرك أن هذه المواقع تمثل السد المنيع والعقدة التي تعيق مخططاتها للتقدم جنوب ‎الحديدة".



وتابع: "كل يوم تقدم تهامة فاتورة باهظة من دماء رجالها، لكنهم يثبتون أن الإرادة أقوى من المدفع، وأن التضحية تصنع النصر لتحرير كل شبر من أرض الوطن".



وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين بشأن هذه المواجهات.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.​​​​​​​

