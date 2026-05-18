حفتر والمبعوثة الأممية يبحثان توحيد مؤسسات ليبيا والتحضير للانتخابات

بحث قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، مع المبعوثة الأممية لبلاده هانا تبته، الاثنين، سبل توحيد المؤسسات المنقسمة في البلد العربي، وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة بنغازي شرقي البلاد، وفق بيان لقوات الشرق الليبي.

وقال البيان إن الجانبين بحثا "آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، إلى جانب المساعي الرامية إلى توحيد المؤسسات، بما يسهم في تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأكد حفتر، وفق البيان، دعمه "لجهود البعثة الأممية في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، لتحقيق الاستقرار الدائم".

والخميس، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان، إن "فريق التنسيق المشترك لأمن الحدود اتفق في سرت (وسط)، على خطوات عملية لتعزيز التنسيق الأمني الحدودي، بما في ذلك إجراء عملية تعايش بين وحدات حرس الحدود بشكل متكامل ومشترك في مناطق حدودية محددة".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، وعقب اجتماع عقد في تونس العاصمة، أعلنت البعثة الأممية في بيان، تشكيل مركز دراسات متخصص في مجالات أمن الحدود، مشترك بين المؤسسات العسكرية بشرق ليبيا وغربها، وذلك في أول إعلان رسمي عن تشكيل جسم أمني مشترك بين القوات المسلحة الليبية المنقسمة.

يأتي كل ذلك ضمن جهود تبذلها وتقودها البعثة الأممية، تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي تلك الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

