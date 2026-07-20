نائب الرئيس الفلسطيني أكد الوقوف مع الدول العربية في مواجهة ما وصفه باستهداف أمنها القومي..

حسين الشيخ يبحث مع وزير خارجية السعودية تطورات فلسطين والمنطقة نائب الرئيس الفلسطيني أكد الوقوف مع الدول العربية في مواجهة ما وصفه باستهداف أمنها القومي..

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الاثنين، إنه بحث هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تطورات المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف الشيخ، في منشور على منصة "إكس" الأمريكية، أنه أكد خلال الاتصال الهاتفي "الوقوف مع الأشقاء العرب في وجه الاستهداف لأمنهم القومي"، معربا عن شجبه وإدانته "العدوان الإيراني عليهم".

وذكر أن الاتصال تناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الجانبين والتنسيق والتحرك المشترك لمواجهة التحديات.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية السعودية بشأن الاتصال.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشن طهران هجمات على ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين، ردا على قصف أمريكي يومي تتعرض له إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.