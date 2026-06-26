قال إن المستهدفين مدنيون، وعدّ الغارة انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار

"حزب الله" ينفي ادعاء إسرائيل قتل عناصر له جنوبي لبنان قال إن المستهدفين مدنيون، وعدّ الغارة انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار

إسطنبول/ الأناضول

نفى "حزب الله"، الخميس، صحة ادعاء الجيش الإسرائيلي قتل عناصر من الحزب في غارة استهدفت بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.



وأكد أن المستهدفين مدنيون، وعده انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحزب، في بيان، إن "جيش العدو الإسرائيلي تعمد مجدداً استهداف مواطِنين لبنانِيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوطر الشرقية ميفدون بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديداً على قواته المحتلة".

وأضاف أن "الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 14:40 (11:40 ت.غ) بغارة صاروخية من مسيرة معادية أسفر عن استشهاد مواطنَين مدنيَين جرى استهدافهما بشكل مباشر وإصابة ثالث بجروح".

واعتبر "حزب الله" أن الاستهداف يمثل "انتهاكا فاضحا" لوقف إطلاق النار، الذي قال إنه لا يزال ملتزما به.



وأشار إلى أنه يرصد هذه الانتهاكات "للمرة الثالثة".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قتل 6 من عناصر "حزب الله"، بينهم 5 في بلدة زوطر الشرقية وآخر في منطقة سلسلة علي الطاهر جنوبي لبنان، مدعيا أنهم شكلوا "تهديدا" لقواته.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في 17 يونيو/ حزيران الجاري، ونص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.