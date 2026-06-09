قال في سلسلة بيانات إن الهجمات أجبرت قوة مدرعة على الانسحاب وشملت استهداف مسيرة وآليات ومواقع عسكرية..

حزب الله يعلن 8 هجمات وإصابات مباشرة بقوات إسرائيلية جنوب لبنان قال في سلسلة بيانات إن الهجمات أجبرت قوة مدرعة على الانسحاب وشملت استهداف مسيرة وآليات ومواقع عسكرية..

إسطنبول/ الأناضول



أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، تنفيذ 8 هجمات ضد قوات ومواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، قال إنها أوقعت إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية، وأجبرت قوة مدرعة على الانسحاب.

جاء ذلك في بيانات متتالية أصدرها الحزب حتى الساعة 16:40 ت.غ، وقال فيها إن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

ومفصلا هجماته، أفاد الحزب بأنه استهدف قوة مدرعة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف.

وأضاف أن الاستهداف تم عبر "صليات صاروخية متتالية"، ما أجبر القوة على الانسحاب باتجاه بلدة البياضة.

وفي تطور آخر، أعلن الحزب تصدي عناصره لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض ـ جو، ما أجبرها على التراجع.

كما أعلن استهداف آلية إسرائيلية من نوع "نميرا" في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بمسيرة "أبابيل" انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وقال الحزب إنه استهدف قوة إسرائيلية تموضعت داخل مبنى في تلة الصلعة ببلدة القنطرة، بمسيرة "أبابيل" انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن استهداف آلية اتصالات إسرائيلية في تلة الصلعة ببلدة القنطرة بمسيرة انقضاضية من الطراز ذاته، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وفي السياق ذاته، أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في منطقة إسكندرونة ببلدة البياضة بمسيرة انقضاضية.

كما قال إنه استهدف مركز قيادة للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة.

وقصف الحزب، وفق بياناته، موقعا عسكريا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس بصليات صاروخية.

يتبع//

