"حزب الله" يعلن مهاجمة تجمعين لجنود وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان

إسطنبول / الأناضول

أعلن "حزب الله"، الأربعاء، مهاجمة آليات وجنودا إسرائيليين في بلدتين جنوبي لبنان.

وقال الحزب، في بيانين، إن الهجومين جاءا "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأوضح أنه استهدف برشقتين صاروخيتين تجمعين لجنود وآليات إسرائيلية في بلدتي دبل ورشاف، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3042 شخصا وإصابة 9301 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

