"حزب الله" يعلن عن عملية مركبة ضد قوات إسرائيلية جنوبي لبنان استهدف مرتين قوة عسكرية في بلدة الطيبة، ثم هاجم قوة مساندة وصلت المكان

إسطنبول / الأناضول

أعلن "حزب الله" الاثنين، تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوات إسرائيلية في بلدة الطيبة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

الحزب قال في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في منطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة، بواسطة "مسيرة انقضاضية"، وحققوا "إصابة مباشرة".

وأضاف أن القوة الإسرائيلية ذاتها تعرضت لاستهداف ثان بـ"مسيرة انقضاضية"، مما استدعى تدخل قوات إسرائيلية لإجلاء مصابين.

وأفاد بتنفيذ استهداف ثالث بـ"مسيرة انقضاضية" طال قوة إسرائيلية مساندة وصلت المنطقة، وتدخلت مروحية لإخلاء المصابين "تحت غطاء دخاني وناري كثيف".

وفي عملية أخرى، أعلن "حزب الله" استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين (جنوب)، عبر "صلية صاروخية".

وشدد على أن عملياته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني، التي أسفرت عن شهداء وجرحى بين المدنيين".

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي إسرائيلي على بيانات "حزب الله".

والاثنين، قتل 4 أشخاص وجرح 8 آخرون بينهم مسعفان، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل عسكري إثر هجوم بمسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله" استهدفت موقعا عسكريا شمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2715 قتيلا و8353 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وبدأت في 17 أبريل/ نيسان هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، إذ ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية".

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.