الحزب قال إن الهجمات جاءت ردا على خروقات إسرائيل واعتداءاتها على قرى الجنوب ..

"حزب الله" يعلن شن 6 هجمات استهدفت آليات وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان الحزب قال إن الهجمات جاءت ردا على خروقات إسرائيل واعتداءاتها على قرى الجنوب ..

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، السبت، استهداف آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بمسيرات وصواريخ، عبر 6 هجمات.

جاء ذلك في عدة بيانات منفصلة للحزب، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على بلدات وقرى جنوبي لبنان.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "ياغي" عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقية، بواسطة "مسيرة أبابيل انقضاضية".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا في هجوم آخر آلية إسرائيلية من نوع "نميرا" عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة، بواسطة "مسيرة أبابيل".

كما أعلن استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون برشقة صاروخية.

وفي هجوم رابع، قال الحزب إنه استهدف جرافة عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة مجدل زون بمسيّرة "أبابيل" انقضاضية.

وفي هجومين منفصلين، استهدف الحزب تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت بمسيّرتين، وموقعا مستحدثًا تابعا للجيش الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.

وبحسب بيانات "حزب الله"، فإن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.