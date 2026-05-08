ـ إحصاء للأناضول وفق بيانات صادرة عن "حزب الله" في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل

"حزب الله" يعلن تنفيذ 8 هجمات على أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان الجمعة ـ إحصاء للأناضول وفق بيانات صادرة عن "حزب الله" في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل

إسطنبول / الأناضول

ـ إحصاء للأناضول وفق بيانات صادرة عن "حزب الله" في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل

ـ الهجمات شملت تجمعات عسكرية ومقرا قياديا في عدة بلدات حدودية

أعلن "حزب الله"، الجمعة، تنفيذ 8 هجمات ضد آليات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ضمن رده على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على بلدات لبنانية بالجنوب.

فيما قتل الجيش الإسرائيلي 21 شخصا وأصاب 4 آخرين على الأقل، بينهم عنصر في الدفاع المدني اللبناني، الجمعة، جراء 35 هجوما على جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات ومحاولة توغل حدودية، في خروقات جديدة لهدنة مستمرة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال الحزب إن هجماته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيين".

وفيما يلي إحصاء الأناضول لهجمات حزب الله وفق بيانات الحزب:

ـ هجوم بمسيرة انقضاضية على آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة خلة الراج ببلدة دير سريان، محققا "إصابة مؤكدة".

ـ هجوم بمسيرة انقضاضية على جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" في بلدة البياضة، محققا "إصابة مباشرة".

ـ هجوم بمسيرة انقضاضية على قوة من الجيش الإسرائيلي على طريق مستحدث بين بلدتي عدشيت القصير ودير سريان، أسفر عن "إصابات مؤكدة".

ـ هجوم بمسيرة على قوة من الجيش الإسرائيلي على طريق البياضة - بيوت السياد، محققا "إصابة مباشرة".

ـ هجوم بمسيرة على موقع قيادي مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، محققا "إصابة مؤكدة".

ـ هجوم برشقة صاروخية على تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف.

ـ قصف مدفعي استهدف تجمعا لآليات وجنود للجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام.

ـ استهداف قاعدة "شراغا" المقر الإداري لقيادة لواء غولاني التابع للفرقة 36 بالجيش الإسرائيلي جنوب مستوطنة نهاريا بصلية من الصواريخ النوعية.

ووفق إحصاء للأناضول الخميس، شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 هجوم على لبنان، ما أسفر عن 11 قتيلا و7 جرحى على الأقل، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس/ آذار أسفر عن 2727 قتيلا و8438 جريحا، وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات.

ورغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، يواصل الجيش الاسرائيلي توغّله في جنوبي لبنان وعمليات نسف وتدمير ممنهج للمنازل والمباني وتهجير قسري لسكان عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يقول إنها "بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله".