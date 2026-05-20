"حزب الله" يعلن تنفيذ 20 هجوما على مواقع وآليات إسرائيلية الحزب قال إن عملياته استهدفت مواقع ومنصات "قبة حديدية" وتجمعات جنود وآليات شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان بمسيّرات وصواريخ ومدفعية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، باستخدام مسيّرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية.

وأوضح في بيانات متتالية، أن العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى بين المدنيين".

وقال الحزب إنه استهدف موقع رأس الناقورة البحريّ، ومنصتي "القبة الحديدية" في مستوطنة مرغليوت وموقع "جلّ العلاّم" شمالي إسرائيل، بمسيرات انقضاضية، مؤكدا تدمير المنصتين.

كما أعلن استهداف موقع مستحدث تابع للجيش الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي غرب قرية "عرب العرامشة"، وآلية عسكرية في مستوطنة "مسغاف عام" شمالي إسرائيل، إلى جانب آلية اتصالات في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، باستخدام مسيرات انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن استهداف تجمّع لآليّات وجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدتي "رشاف" و"دير سريان" جنوبي لبنان باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيّرات انقضاضية على دفعات متكررة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي قرب مرفأ بلدة الناقورة، وفي منطقة الإسكندرونة وعند مرتفع الرندة جنوبي لبنان بمسيّرات انقضاضية وقذائف مدفعية.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف آلية عسكرية إسرائيلية عند مثلث القوزح، وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات العديسة وراميا وبيت ليف جنوبي لبنان، باستخدام مسيّرات انقضاضية وقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف أنه استهدف جرّافتين تابعتين للجيش الإسرائيلي، إحداهما شرق معتقل الخيام والأخرى من نوع "D9" في محيط المعتقل، بمسيّرات انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن استهداف جهاز تشويش على المسيّرات من نوع "درون دوم" في بلدة رشاف بمسيّرة انقضاضية، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.

وتأتي هذه التطورات الميدانية فيما تواصل إسرائيل شن هجمات على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده مرتين؛ الأولى حتى 17 مايو/ أيار الجاري، والثانية لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3042 شخصا وإصابة 9301 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

