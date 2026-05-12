"حزب الله" يعلن تنفيذ 20 عملية ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان محققا "إصابات مؤكدة"، دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي..

إسطنبول / الأناضول

أعلن "حزب الله" تنفيذه 20 عملية عسكرية، الاثنين، استهدف خلالها آليات وقوات إسرائيلية بجنوب لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيانات متفرقة للحزب قال فيها إن عملياته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني، التي أسفرت عن شهداء وجرحى بين المدنيين".

وفي عملية مركبة بمنطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بمسيرة انقضاضية قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في المنطقة، حيث حققوا "إصابة مباشرة".

وأضاف أنه استهدف القوة الإسرائيلية ذاتها بـ"مسيرة انقضاضية" أخرى، ما استدعى تدخل قوات إسرائيلية لإجلاء مصابين.

وتحدث الحزب عن استهداف ثالث بـ"مسيرة انقضاضية" طال قوة إسرائيلية مساندة وصلت المنطقة، إضالة لتدخل مروحية لإخلاء المصابين "تحت غطاء دخاني وناري كثيف".

كما أعلن حزب الله استهداف تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان، بصليتين صاروخيتين، أحدهما بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين، والآخر في بلدة رشاف.

وأعلن عن استهداف آخر بمسيرة انقاضية طال تجمّعا لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدة طيرحرفا، موضحا أنه حقق "إصابة مؤكدة"، حيث "شوهدت ألسنة النيران تندلع من إحدى صهاريج الوقود في المكان".

وفي البلدة ذاتها، استهدف مقاتلو الحزب بمسيرتين، آليتين (هامر وهندسية) تابعتين للجيش الإسرائيلي، محققا "إصابات مؤكدة".

وفي عمليتين لاحقتين، أعلن الحزب استهدافه بمسيرتين انقضاضيتين دبابة ميركافا في بلدة رشاف، وآلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة البياضة، حيث حقق "إصابات مؤكدة".

كما استهدف الحزب جرّافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية، محققا "إصابة مؤكدة".

إضافة لذلك، أعلن الحزب التصدي بصاروخ أرض جو، لطائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيليّ في أجواء قضاء صور بجنوب لبنان.

وفي سياق العمليات المتلاحقة الاثنين، أعلن الحزب استهداف مركز قيادي مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية، إلى جانب ضرب تجمع لجنود إسرائيليين في البلدة ذاتها بسرب من المسيرات الانقضاضية في هجومين منفصلين.

وعلى طريق "البياضة - الناقورة"، استهدف الحزب جرافة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي من طراز D9 بمسيرة انقضاضية محققا إصابة مؤكدة.

وإثر ذلك، تدخلت قوة إسرائيلية لسحب الجرافة، فاستهدفها الحزب بصلية صاروخية، قبل أن يعاود قصف تجمع لآليات وجنود بالقرب من الجرافتين المستهدفتين على الطريق ذاته بقذائف المدفعية.

كما شملت العمليات استهداف مرابض مدفعية إسرائيلية مستحدثة في بلدة العديسة، وتجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة الناقورة، باستخدام أسراب من المسيرات الانقضاضية في العمليتين.

وأعلن الحزب أيضا استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب مجرى نهر دير سريان بمسيرتين انقضاضيتين محققا إصابات في صفوفهم.

ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي إسرائيلي على بيانات "حزب الله"، لكن الجيش تحدث في بيان، عن تفعيل صفارات الإنذارات في مستوطنة نفية يام بشمال إسرائيل، بخصوص اعتراض صاروخ أرض- جو "أُطلق باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو تعمل في جنوبي لبنان".

والاثنين، قتل الجيش الإسرائيلي 9 أشخاص، في غارات وقصف مدفعي استهدف بلدات بقضاءات بنت جبيل والنبطية وصور جنوبي لبنان، وفق إحصاء الأناضول استنادًا للوكالة اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2869 قتيلا و8730 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وبدأت في 17 أبريل/ نيسان هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.