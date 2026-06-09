وفق بيانات لحزب الله قال فيها إن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان"..

"حزب الله" يعلن تنفيذ 16 هجوما الاثنين ضد قوات إسرائيلية جنوبي لبنان (محصلة) وفق بيانات لحزب الله قال فيها إن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان"..

إسطنبول/ الأناضول



أعلن "حزب الله"، الاثنين، تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحقيق "إصابات" في صفوفهم.

جاء ذلك وفق بيانات متتالية صدرت عن الحزب، قال فيها إن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

وفي هجمات الاثنين، استهدف "حزب الله" آليات وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع بجنوب لبنان، وتصدى لمسيرة إسرائيلية.

وفيما يلي حصر لتك العمليات وفقا لبيانات الحزب:

**تجمعات لآليّات وجنود الجيش الإسرائيلي

تجمعات لآليّات وجنود الجيش الإسرائيلي بصلية صاروخية عند أطراف بلدة بيت ياحون، وفي بلدة رشاف، وفي الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف مرتين، وفي منطقة الإشراق في بلدة عيناتا.

تجمعات لآليّات وجنود الجيش الإسرائيلي بالمسيرات في بلدة الناقورة، وعند أطراف بلدة الطيري، والأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف.

**آليات عسكرية إسرائيلية

جرّافة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة، وجرافة ثانية استهدفت في ذات الموقع بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكدة.

آليّة اتّصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بمسيرة انقضاضيّة، وتحقيق إصابة مؤكدة.

4 آليات لوجستيّة لنقل الذخائر تابعة للجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف، في 3 عمليات بمسيرات انقضاضيّة، ما أدى إلى احتراق اثنتين منها وإصابة اثنتين، فضلا عن احتراق آلية من طراز هامر.

مربض المدفعيّة المستحدث التّابع للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة بصلية صاروخيّة.

**التصدي لمسيرة

التصدّى لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

وأتت تلك الهجمات ردا على تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و637 قتيلا و11 ألفا و188 مصابا، حتى الاثنين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.