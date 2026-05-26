قال إن الاشتباكات ما تزال مستمرة، فيما لم تصدر إفادة إسرائيلية..

"حزب الله" يعلن التصدي لقوة إسرائيلية وتدمير دبابة جنوبي لبنان قال إن الاشتباكات ما تزال مستمرة، فيما لم تصدر إفادة إسرائيلية..

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، أنه يتصدى لقوة من الجيش الإسرائيلي تقدمت باتجاه بلدة زوطر الشرقيّة في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وقالت الحزب، في بيان، إن مقاتليه يتصدون لقوة إسرائيلية مركبة تقدمت باتجاه زوطر الشرقية "بعد غارات حربية وقصف مدفعي عنيف".

وأضاف أن التصدي يتم بأسلحة صاروخية وقذائف مدفعية وطائرات مسيّرة، وكذلك الاشتباك المباشر.

وتابع أنه: عند الساعة 08:45 (06:45 ت.غ) تم تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بواسطة طائرة مسيّرة، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

الحزب أردف أن هذه العملية تأتي ردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي أسفرت عن "شهداء وجرحى" مدنيين.

وحتى الساعة 10:35 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية بشأن هذه الاشتباكات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث الرسمية إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط، استعدادا لتوسيع عملياته العسكرية في لبنان.

ويعلن الجيش بشكل شبه يومي مقتل أو إصابة عسكريين جراء هجمات "حزب الله" باستخدام مسيّرات متطورة يصعب رصدها أو التشويش عليها.

ويرد الحزب بهجماته على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والاثنين، قتل 24 لبنانيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بشرقي وجنوبي لبنان، حسب رصد الأناضول

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3185 قتيلا و9633 جريحا حتى الاثنين، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

