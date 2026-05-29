"حزب الله" يعلن استهداف 6 دبابات ميركافا إسرائيلية الجمعة بجنوب لبنان

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله" استهداف 6 دبابات ميركافا، الجمعة، ضمن عمليات نفذها ضد جنود وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

جاء ذلك ضمن عدة بيانات للحزب، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين".

وذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا "آليّات لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم قرب الملعب في بلدة حدّاثا (بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية) بقذائف المدفعيّة وأجبروها على التراجع".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا 5 دبابات ميركافا في بلدة يحمر الشقيف بمحافظة النبطية جنوبا، "بأسلحة مناسبة وثلاث محلّقات أبابيل الانقضاضية وصاروخ موجّه"، قائلا إنهم "حققّوا إصابات مؤكّدة وشوهدت الدبابات وهي تحترق".

وأفاد الحزب بأن مقاتليه استهدفوا "بالأسلحة المناسبة" دبّابة ميركافا سادسة في محيط بلدة دبّين، بقضاء مرجعيون، حيث قال إنها "شوهدت تحترق".

وأردف أنه استهدف "بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة" موقع نمر الجمل المستحدث جنوبي لبنان.

وقال الحزب إن مقاتليه فجّروا "عبوة ناسفة بآلية عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يحمر الشقيف وشوهدت تحترق".

وتابع أن مقاتليه استهدفوا تجمّعا لآليّات وجنود عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

"حزب الله"، كشف أن مقاتليه استهدفوا تجهيزات فنّية تابعة للجيش الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة جنوبي لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

وأردف أن مقاتليه استهدفوا آليّة هامر في بلدة الناقورة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة، وكذلك تجمّعا لآليّات وجنود في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

وفي شمال إسرائيل، ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا تجمّعا لجنود قرب مستوطنة نطوعا شمالي إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

كما استهدفوا تجمّعا لجنود في معسكر غابات الجليل بمسيّرة انقضاضيّة، بحسب ذات المصدر.

وحتى الساعة 10:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق إسرائيلي على ما ورد في بيانات الحزب.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات على عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وجاءت الغارات عقب إنذارات إسرائيلية بالإخلاء في عدة مناطق بجنوب لبنان.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.