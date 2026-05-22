"حزب الله" يعلن استهداف مربض مدفعية إسرائيلي جنوبي لبنان بمسيرة انقضاضية في بلدة العديسة، حسب بيان للحزب

بيروت / الأناضول

أعلن "حزب الله"، الجمعة، استهدافه بمسيرة مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وقال في بيان، إن الهجوم جاء "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا "مربض المدفعية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بمسيرة انقضاضية".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن ما أعلنه "حزب الله".

ومؤخرا، باتت المسيرات التي يعتمد عليها الحزب وتقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" أو إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حجم الخسائر، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج الهجمات التي ينفذها "حزب الله".

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و89 قتيلا و9 آلاف و397 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.