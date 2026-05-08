"حزب الله" يعلن استهداف جرافة وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

بيروت/ الأناضول



أعلن "حزب الله"، الجمعة، استهداف جرافة عسكرية وتجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدتين جنوبي لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إن الهجمات جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيين".

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا "جرافة D9 في بلدة البياضة بمسيّرة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة".

وفي هجوم آخر، قال الحزب إنه استهدف "تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة الخيام بقذائف مدفعية".

