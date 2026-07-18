تم لف النعوش براية "حزب الله"، فيما رفع الكشافة المشاركين صور المقاتلين الذي جرى تشييعهم

"حزب الله" يشيع عشرات من مقاتليه جنوبي لبنان تم لف النعوش براية "حزب الله"، فيما رفع الكشافة المشاركين صور المقاتلين الذي جرى تشييعهم

نعيم برجاوي/ الأناضول

شيّع "حزب الله"، السبت، 44 شخصا، معظمهم من مقاتليه، في بلدة "مجدل سلم" جنوبي لبنان، بعد مقتلهم جراء القصف والمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

والأربعاء الماضي، أعلنت بلدية مجدل سلم، في بيان، أن عدد الأشخاص الذين سيُشيَّعون في مراسم جماعية هو 44 شخصا.

وبحسب لائحة النعي التي ضمت 44 اسما، بينهم سيدتان، شملت مراسم التشييع أيضا حسين وهيب ياسين، الذي وصفه الحزب بـ"القائد الجهادي".

وأقيمت مراسم التشييع في البلدة الواقعة بقضاء بنت جبيل، حيث لفت النعوش براية "حزب الله"، فيما رفع الكشافة المشاركون صور المقاتلين الذين جرى تشييعهم.

وبثت قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" مشاهد تظهر مئات المشاركين في التشييع، يرفعون رايات الحزب وأعلام لبنان.

ونقلت النعوش بواسطة شاحنة إلى ساحة البلدة قبل نقلها إلى أماكن الدفن.

وقالت القناة إن الحزب "شيع ثلة من الشهداء الذين ارتقوا في معركة العصف المأكول بمشاركة حاشدة"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و227 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان رغم توقيع الطرفين، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" في 26 يونيو/ حزيران الماضي، ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

كما تأتي الهجمات بعد محادثات جرت في العاصمة الإيطالية روما، وتناولت بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024 والعدوان الذي بدأ في مارس الماضي.