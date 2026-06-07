"حزب الله" يشن 5 هجمات ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

عبد السلام فايز/ الأناضول

أعلن "حزب الله" تنفيذ 5 هجمات ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر الأحد، ردا على العدوان المتواصل الذي تشنه تل أبيب ضد لبنان.

ففي قضاء النبطية جنوبي لبنان، قال الحزب في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا "تجمعين لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية".

كما استهدف مقاتلو الحزب "تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا بمحلقتي أبابيل الانقضاضية".

"حزب الله" أكد أن مقاتليه استهدفوا "دبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا بالأسلحة المناسبة".

وفي قضاء صور بالجنوب، أشار الحزب إلى استهداف "مقر قيادي تابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمحلقة أبابيل الانقضاضية".

وشدد الحزب على أن تلك الهجمات تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين".

والسبت، أعلن "حزب الله"، في سلسلة بيانات تنفيذ 21 هجوما ضد الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان، شملت استهداف مواقع عسكرية وتجمعات قوات وآليات، إضافة إلى التصدي لثلاث طائرات مسيرة.

ويوميا، يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وردا على خروقات تل أبيب، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و593 قتيلا و10 آلاف و990 جريحا حتى السبت، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، وهو أعمق توغل منذ أكثر من 25 عاما، عندما انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000.

