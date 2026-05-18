"حزب الله" يشن 11 هجوما ضد أهداف إسرائيلية ردا على خرق الهدنة

إسطنبول / الأناضول

ـ كما تصدى لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض/جو.

أعلن "حزب الله"، الاثنين، شن 11 هجوما على قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل ردا على خروقات تل أبيب الدموية المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وأوضح في بيانات متتالية، أن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى بين المدنيين".

وتأتي هذه التطورات الميدانية فيما تواصل إسرائيل شن هجمات على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده مرتين؛ الأولى حتى 17 مايو/ أيار الجاري، والثانية لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومفصلا عملياته، قال الحزب إنه هاجم بمسيرات انقضاضية موقعا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، ومنصة لمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية في معسكر غابات الجليل شمالي إسرائيل.

كما نفذ الحزب إغارة نارية واسعة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية الثقيلة، على دفعات متكررة، استهدفت تجمات الجيش الإسرائيلي في بلدات الخيام، والطيبة، ودير ميماس، وعند منطقة خلة راج وتلتي الحمامص والعويضة.

كما قصفت قوات الحزب بالصواريخ ومسيرات 3 تجمعات لآليات وجنود في بلدات رشاف، والناقورة، والبياضة، إضافة إلى استهداف موقع تابع للجيش عند تلة العويضة بمحلّقتين انقضاضيّتين.

وحول استهداف الآليات والمعدات العسكرية، أعلن الحزب ضرب مركبة عسكرية تابعة لقائد اللواء 300 في الجيش الإسرائيلي بمستوطنة "شوميرا" بمحلقة انقضاضية.

كما استهدف بمحلقات انقضاضية أخرى آلية اتصالات وجرافة عسكرية من طراز "D9" عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان، محققا فيهما إصابات مباشرة.

وفي بيان منفصل، أكد الحزب إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة أثناء تحليقها في أجواء بلدة عيتا الجبل جنوبي البلاد.

كما أعلن التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض/جو.

بموازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات إسرائيلية بمنطقة الجليل الأعلى والبلدات الحدودية، تحذيرا من تسلل طائرات مسيرة وإطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق الاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين بإخلاء قرى وبلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال في محافظة الجنوب، مدعيا أنه سيهاجم "بنى تحتية لحزب الله".

وبوتيرة يومية، ينذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات لبنانية، ثم يشن هجمات على منازل ومبان مدنية عادة ما تسفر عن قتلى وجرحى ودمار واسع.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3020 شخصا وإصابة 9273 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.