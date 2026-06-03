"حزب الله" يستهدف 5 تجمعات وآليات إسرائيلية بلبنان وشمالي إسرائيل

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الأربعاء، تنفيذ 5 هجمات استهدفت تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وقال الحزب، في عدة بيانات، إن الهجمات جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأوضح أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات العديسة والبياضة ورشاف جنوبي لبنان، بقذائف مدفعية ورشقات صاروخية.

وأضاف أنه هاجم تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في مدينة الخيام جنوبي لبنان، بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وفي شمال إسرائيل، أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج، بصلية صاروخية.

ولم يتسن للأناضول التأكد من حجم الخسائر من مصادر مستقلة، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري بشأن نتائج هجمات "حزب الله".

ومنذ فترة، تُصعد إسرائيل عدوانها على لبنان، ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بزعم الرد على "حزب الله".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة المعلنة في أبريل/ نيسان الماضي والممددة حتى يوليو/ تموز المقبل، عبر قصف يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وعمليات تفجير واسعة لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ ومسيرات على قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا حتى الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.