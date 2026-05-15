"حزب الله" يستهدف دبابتي ميركافا وجنودا إسرائيليين جنوبي لبنان وآليات عسكرية في 4 عمليات منذ فجر الجمعة..

إسطنبول/ الأناضول



أعلن "حزب الله" تنفيذ 4 عمليات عسكرية، منذ فجر الجمعة، استهدفت دبّابتي ميركافا وآليات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان.

جاء ذلك في بيانات منفصلة للحزب، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النّار واعتداءات طالت قرى بجنوب لبنان" أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين.

وذكر الحزب أن عناصره استهدفوا بقذائف المدفعيّة 3 آليّات بوكلين تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

كما ​​​​​​​استهدف الحزب بمحلقة انقضاضيّة دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية، حيث حققوا "إصابة مؤكدة".

وفي عملية ثالثة استهدف عناصر الحزب بصلية صاروخيّة قوة إسرائيليّة تحركت في منطقة بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة في قضاء مرجعيون.

كما استهدف الحزب في عملية رابعة، دبّابة ميركافا بصاروخ موجه، أثناء محاولتها إسناد "القوّة المعادية"، محققا "إصابة مؤكدة".

ويأتي هذا التطور مع إعلان الجيش الإسرائيلي، قبل ساعات، سقوط مسيرات مفخخة في مستوطنات حدودية في الشمال، والبدء بمهاجمة بلدات عدة بقضاء صور جنوبي لبنان، بزعم أنها "بنى تحتية تابعة لحزب الله".

