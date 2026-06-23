ردا على مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء عملهما على فتح طريق ببلدة النبطية الفوقا.

"حزب الله" يحذر: إسرائيل انتهكت وقف النار الذي التزمنا به ردا على مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء عملهما على فتح طريق ببلدة النبطية الفوقا.

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

حذّر "حزب الله" الثلاثاء، من أن مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين بمدينة النبطية جنوبي لبنان، يمثل "انتهاكا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا التزامه بالاتفاق "حتى الآن".

وقال الحزب في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بالأسلحة الرشاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة النبطية كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض".

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين.

وحذر من أن "ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل شخصان وأصيب ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء أعمال فتح طريق في بلدة النبطية الفوقا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ويعد ذلك أول اعتداء يسفر عن ضحايا بعد يومين من الهدوء النسبي الذي أعقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، والذي شمل لبنان.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته رصدت "خلية مسلحين" تنشط قرب قواته العاملة في المنطقة الأمنية عند مرتفعات "علي الطاهر".

وأضاف أنه شن هجوما على المجموعة شمال المنطقة الأمنية "بهدف القضاء على التهديد"، على حد زعمه.

وفي خرق آخر، أطلق الجيش النار باتجاه الأهالي عند أطراف بلدة حداثا أثناء توجههم لإتمام مراسم دفن في مقبرة البلدة بمواكبة الجيش اللبناني.

كما رُصد تمركز ثلاث دبابات "ميركافا" وجرافة من طراز "دي 9" قرب مقبرة البلدة، وفق الوكالة.

من جهة أخرى، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة عيتا الجبل.

ولم تُسجل منذ فجر الأحد غارات إسرائيلية على لبنان، كما لم يعلن "حزب الله" تنفيذ أي عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وفق رصد الأناضول.

ودخل الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران 2026، بعد توقيعه إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن بندا ينص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.