الحزب قال إن الهجمات جاءت "ردا على خروقات إسرائيل واعتداءاتها على قرى الجنوب"

"حزب الله" يتصدى لـ3 مسيرات إسرائيلية ضمن 21 هجوما جنوبي لبنان (محصلة) الحزب قال إن الهجمات جاءت "ردا على خروقات إسرائيل واعتداءاتها على قرى الجنوب"

بيروت/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الأحد، التصدي لـ3 طائرات مسيرة واستهداف آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان عبر 21 هجوما بمسيرات وصواريخ.

جاء ذلك في بيانات منفصلة أصدرها الحزب، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على بلدات وقرى جنوبي لبنان.

وفي إقليم التفاح ومنطقة صيدا، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا 3 مسيرات من طراز "هرمز 450 - زيك" بصواريخ أرض-جو، وأجبروها على التراجع.

كما أعلن استهداف 12 تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية بمسيرات ورشقات صاروخية في بلدات القنطرة، ومجدل زون، ويحمر، وحولا، وبنت جبيل، ورشاف، والطيبة، وذلك عبر 10 هجمات.

وقال الحزب إنه استهدف 3 آليات إسرائيلية، هي دبابة "ميركافا" في بلدة يحمر، وآلية "نميرا" في بلدة مجدل زون، وروبوتا هندسيا في بلدة يحمر، باستخدام مسيرتي "أبابيل".

كما استهدف قوة إسرائيلية تموضعت في بلدة شمع بمسيرة، وموقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.

فيما أعلن أنه استهدف 3 مرابض مدفعية مستحدثة في مزرعة سردا وبلدة العديسة، باستخدام مسيرة وصاروخ ثقيل.

وبحسب بيانات "حزب الله"، فإن هذه العمليات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و783 قتيلا و11 ألفا و699 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.