"حزب الله": أمام إسرائيل 60 يوما للانسحاب من لبنان رئيس كتلة الحزب البرلمانية يدعو السلطات اللبنانية إلى قراءة وثيقة التفاهم الأمريكية الإيرانية "بدقة"..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

قال رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية محمد رعد، الخميس، إن المهلة المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية هي 60 يوما، ودعا السلطات في بلاده إلى قراءة وثيقة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران "بدقة وموضوعية".

جاء ذلك في بيان لرعد، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها وتتمسك بعدم الانسحاب من المناطق التي تحتلها جنوبي لبنان، رغم أن الفقرة الأولى من الاتفاق الموقع بين طهران وواشنطن تنص، في جزء منها على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان".

كما تنص على التعهد بـ"ضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته"، والتأكيد في الاتفاق النهائي على "الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات".

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران.

ودعا رعد السلطات اللبنانية إلى "قراءة نص وثيقة التفاهم بشكل دقيق وموضوعي واستخلاص الوقائع والآفاق التي ستلقي بثقلها على واقع المنطقة والعالم بما فيهما لبنان".

كما دعا، وفق البيان، إلى "الحذر من الاستخفاف بقدرة إيران على الإيفاء بالتزامها في ردع العدو الصهيوني حال إصراره على الإخلال بمضمون وثيقة التفاهم".

واعتبر أن "سقف الزمن المتاح أمام العدو للاندحار عن أرض لبنان بالكامل هو تمام الشهرين"، مضيفا أن على إسرائيل خلال هذه الفترة الالتزام بوقف الأعمال العدائية "برا وبحرا وجوا"، والشروع في الانسحاب من الأراضي اللبنانية "دونما حاجة لأي تفاوض مباشر".

وتنص مذكرة التفاهم أن تبدأ واشنطن وطهران مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن الملف النووي الإيراني والعقوبات الدولية.

وقال رعد إن "المقاومة تنصح السلطة بعدم التوغل المباشر مع العدو الصهيوني في استهداف المقاومة، لأن ذلك ضد مصلحة لبنان واللبنانيين"، مضيفا أن "الحرب للإجهاز على المقاومة في لبنان قد فشلت ولم ولن تحقق أهدافها".

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات اللبنانية أو الإسرائيلية تعليق على بيان كتلة حزب الله.

وتأتي تصريحات رعد قبيل جولة مفاوضات خامسة بين لبنان وإسرائيل مقررة في 22 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك عقب جولة عقدت مطلع الشهر الحالي.

ووفق بيان مشترك صدر في ختام الجولة السابقة، اتفق الجانبان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران "حزب الله"، وإبعاد عناصره من جنوب نهر الليطاني في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، عقد الرئيس اللبناني جوزاف عون اجتماعا مع أعضاء الوفد اللبناني المفاوض قبيل توجههم إلى واشنطن.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون زوّد الوفد بتوجيهاته المرتكزة على "ثوابت الموقف اللبناني"، وفي مقدمتها الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.