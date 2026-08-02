بيانات فضائية ترصد احتراق 855 هكتارا خلال أسبوع وتحذيرات قصوى في 9 أقاليم

حرائق المغرب تلتهم 4133 هكتارا منذ مطلع 2026 بيانات فضائية ترصد احتراق 855 هكتارا خلال أسبوع وتحذيرات قصوى في 9 أقاليم

الرباط/ الأناضول

بلغت المساحات التي أتت عليها الحرائق في المغرب منذ مطلع 2026 نحو 4 آلاف و133 هكتارا، أو ما يعادل 41.33 كيلومترا مربعا.

وأظهرت بيانات النظام العالمي لمعلومات حرائق الغابات "GWIS"، المدعوم من المفوضية الأوروبية، أن نحو 855 هكتارا احترقت خلال الأسبوع الأخير، بارتفاع عن الأسبوع السابق.

وبلغ عدد "الشذوذات الحرارية" التي رصدتها الأقمار الصناعية في المغرب منذ بداية العام وحتى 2 أغسطس/ آب الجاري، 1006 نقاط، بينها 59 خلال الأسبوع الأخير.

و"الشذوذات الحرارية" نقاط ساخنة ترصدها أجهزة الاستشعار الفضائية، ولا يعني كل منها اندلاع حريق مستقل، إذ قد ترصد الأقمار الصناعية الحريق نفسه أكثر من مرة.

وبحسب النظام، ظلت المساحة المحروقة تراكميا في المغرب خلال 2026، حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري، أدنى من متوسط المساحات المسجلة خلال الفترة من 2012 إلى 2025.

ولا تتطابق التقديرات الفضائية بالضرورة مع الإحصاءات الرسمية الميدانية، نظرا إلى اختلاف آليات الرصد واحتساب المساحات المحروقة.

والجمعة، حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من بلوغ خطر اندلاع الحرائق المستوى الأحمر في 9 أقاليم شمالي وشرقي المغرب.

ويشير المستوى الأحمر إلى خطورة قصوى لاندلاع الحرائق، بينما يعني المستوى البرتقالي خطورة مرتفعة تستدعي تعزيز الحيطة وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اشتعال النيران.

وتعتمد الوكالة نظام إنذار مبكر لتقييم خطر حرائق الغابات، استنادا إلى الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

وسبق أن أعلنت السلطات تسجيل 310 حرائق منذ مطلع العام وحتى 20 يوليو/ تموز الماضي، أتت على نحو 1850 هكتارا.

وتغطي الغابات نحو 12 بالمئة من مساحة المغرب، فيما تستخدم السلطات الطائرات المسيّرة ووسائل التدخل الجوي والميداني لمكافحة الحرائق والحد من انتشارها.