الحاخام إلياهو زيني، عم رئيس جهاز "الشاباك"، عارض أي انسحاب من الأراضي اللبنانية..

حاخام إسرائيلي يدعو لبقاء الجيش في لبنان ويزعم أنه "ملك لإسرائيل" الحاخام إلياهو زيني، عم رئيس جهاز "الشاباك"، عارض أي انسحاب من الأراضي اللبنانية..

القدس/ الأناضول

طالب الحاخام الإسرائيلي إلياهو زيني، الاثنين، ببقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان، زاعماً أن "لبنان كله ملك لإسرائيل"، ومعارضاً أي انسحاب من الأراضي اللبنانية.

وجاءت تصريحات زيني خلال جلسة للجنة برلمانية، وفق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أوردته أيضاً صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقال: "لقد تحدثت مع العديد من الوزراء الليلة الماضية. قلت لهم: هل أنتم طبيعيون؟ على أي أساس تتخلون عن إرث أجدادنا؟ لبنان كله ملك لنا"، وفق زعمه.

ويُشار إلى أن زيني هو عم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، بحسب صحيفة "هآرتس".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل نقاشات داخلية بشأن تنفيذ "اتفاق الإطار" المبرم مع لبنان برعاية أمريكية.

ومساء الجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين، مقابل تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان منذ سنوات، بعضها يعود إلى عقود، وأخرى خلال الحرب الأخيرة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و247 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و195 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.