مبادرة "حاج بلا حقيبة" تهدف لتحقيق نقلة نوعية في سرعة الإجراءات الخاصة بأمتعة الحجيج من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط.

"حاج بلا حقيبة".. مبادرات لوجستية وتطوعية لخدمة ضيوف الرحمن مبادرة "حاج بلا حقيبة" تهدف لتحقيق نقلة نوعية في سرعة الإجراءات الخاصة بأمتعة الحجيج من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط.

إسطنبول/ الأناضول



ـ ومراكز "نسك عناية" المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم خدمات ميدانية.

ـ وتستهدف المملكة إشراك 35 ألف متطوع ومتطوعة في مختلف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن عدد من المبادرات اللوجستية والتطوعية لتسهيل أداء المناسك على "ضيوف الرحمن" منذ لحظة وصولهم إلى انتهاء الشعائر مرورًا بكافة المناسك خلال أيام الحج.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، حيث توجهوا مساء السبت، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لتأدية المشاعر المقدسة، قبل أقل من 48 ساعة من بدء مناسك الحج.

وتبدأ مناسك الجج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار الجاري، وتستمر لستة أيام، وتتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

مبادرة "حاج بلا حقيبة"

وبرزت مبادرة "حاج بلا حقيبة"، التي تنفذها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كأحد المشاريع النوعية التي تستهدف تحسين تجربة الحاج منذ لحظة مغادرته بلده وحتى عودته، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وللمرة الأولى، تُطبّق هذه المبادرة على جميع حجاج الخارج في هذا العام، بما يعكس شموليتها واتساع نطاقها لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، دون استثناء، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية على نطاق دولي، وفق المصدر ذاته.

وتقوم فكرة المبادرة على شحن أمتعة الحاج مباشرة من مقر إقامته في بلده إلى مقر سكنه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، والأمر نفسه عند العودة، بحيث يتم استلام الحقائب عبر شركات متخصصة في الخدمات اللوجستية، تتعهد بنقلها ومعالجتها وتتبعها حتى نقطة التسليم النهائية، دون الحاجة إلى حملها عبر مراحل السفر المختلفة.

وتسهم المبادرة في "تحقيق نقلة نوعية في سرعة الإجراءات، حيث تم تقليص وقت إنهاء إجراءات الحجاج من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط" وفق "واس".

وقد أسهم هذا النموذج في تقليل الازدحام بالمطارات، وتسريع إجراءات الوصول والمغادرة، وخفض الأعباء على الحجاج، خصوصًا كبار السن والمرضى، بما يرفع مستوى الراحة العامة ويمنح الحاج تجربة أكثر تفرغًا لأداء المناسك.

مراكز إرشاد وتوجيه

وفي سياق متصل، دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من مراكز "نسك عناية" المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، لما تقدمه من خدمات ميدانية تساعد الحاج في الوصول إلى الدعم والإرشاد بسهولة وفي الوقت المناسب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المراكز تُعنى بتقديم الإرشاد والتوجيه، والإجابة عن الاستفسارات، واستقبال البلاغات، إلى جانب مساعدة ضيوف الرحمن وإرشادهم إلى وجهاتهم، بما يسهم في تسهيل تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.

وبيّنت أن مراكز "نسك عناية" التي يبلغ عددها 38 مركزًا، إضافة إلى أكثر من 160 موقع تقديم خدمة، موزعة في مواقع وجود ضيوف الرحمن، بما يضمن تغطية جغرافية تسهّل الوصول إلى الخدمة في مختلف المناطق.

وأشارت إلى أن المراكز مدعومة بفرق ميدانية ونقاط خدمة، إلى جانب فرق متنقلة تعمل على الوصول إلى الحاج في مواقع الكثافة، بما يسهّل حصوله على الدعم دون الحاجة إلى التنقل.

يُذكر أن مراكز "نسك عناية" قدّمت منذ بداية ذي القعدة (أبريل الماضي) وحتى اليوم أكثر من 130 ألف خدمة لضيوف الرحمن، شملت الإرشاد والتوجيه، والإجابة عن الاستفسارات، والخدمات الإثرائية، والدعم المرتبط بتطبيق "نسك"، إلى جانب التعامل مع البلاغات ومساندة ضيوف الرحمن في مواقع وجودهم.

حملات وجهود مشتركة

كما شملت مبادرات المملكة لتسيير الحج وتلبية مطالب الحجاج وتطلعاتهم، إطلاق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خطته التشغيلية وحملاته التوعوية لموسم حج 1447هـ، بحسب (واس).

ويستهدف المركز إشراك 35 ألف متطوع ومتطوعة في مختلف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام.

وسبق أن سجل أكثر من 27 ألف متطوع في موسم 1445هـ (2024)، ثم تنامى هذا العطاء ليصل إلى 34 ألف متطوع في موسم 1446هـ (2025).

وأطلق المركز خلال موسم حج هذا العام حملة "لا تتبرع إلا بأمان" بهدف رفع الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية والمنظمات المرخصة خلال موسم الحج، تأكيدًا على مبادئ الشفافية والموثوقية، وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وفق الأطر النظامية المعتمدة.

كما فعّل المركز شراكته الإستراتيجية والميدانية مع الجهات أعضاء لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، والتي تضم 9 جهات حكومية وأهلية.

وتعني هذه الشراكة بتنسيق جهود تقديم خدمات السقيا والغذاء لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، حيث رخص المركز لـ 88 منظمة غير ربحية للمشاركة في تقديم هذه الخدمات خلال الموسم.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.