جيش إسرائيل يقر بقتل 3 فلسطينيين بدعوى اجتياز "الخط الأصفر" بغزة شمالي وجنوبي القطاع، حسب بيان للجيش

القدس / الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بقتل 3 فلسطينيين شمالي وجنوبي قطاع غزة، مدعيا اجتيازهم "الخط الأصفر" الذي أقامه داخل القطاع للفصل بين المناطق التي يحتلها وتلك التي انسحب منها.

وقال الجيش في بيان، إن قواته رصدت فلسطينيين اثنين اجتازا "الخط الأصفر" شمالي وجنوبي القطاع، قبل أن تقتلهما.

وأضاف أن قوات "لواء النيران 454" العاملة شمالي القطاع رصدت خلال الليلة الماضية شخصا "تحرك بشكل مشبوه قرب الخط الأصفر"، مدعيا أنه شكل "تهديدا فوريا" للقوات، قبل تنفيذ غارة جوية استهدفته.

و"الخط الأصفر" شريط فصل ميداني حددته تفاهمات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ويشار إليه بمكعبات أسمنتية صفراء، ويفصل بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي غرب القطاع، وتلك التي لا يزال يحتلها شرقه.

وفي حينه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة، بينما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن الجيش يسيطر فعليا على 60 بالمئة من مساحة القطاع.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين بدعوى اجتياز أو محاولة اجتياز "الخط الأصفر".

ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة.

وأدت الخروقات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة في غزة، إلى مقتل 883 فلسطينيا وإصابة 2648 آخرين حتى الخميس.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.