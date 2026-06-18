جيش إسرائيل يقتل عريسا قبل زفافه ومدير مؤسسة خيرية بغزة

غزة / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم عريس كان يستعد لزفافه، ومدير مؤسسة "حمامة السلام" الخيرية، وأصاب آخرين، الخميس، بقصف نفذته مسيرة استهدف مركبة مدنية وسط مدينة غزة.

جاء ذلك وفق شهود عيان ومصادر طبية ومحلية للأناضول، في ظل خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد شهود عيان، أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مركبة أثناء مرورها على مفترق أبو خضرة الواقع بين مفترق السرايا ومنتزه البلدية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

وعقب الاستهداف، أفاد مصدر طبي بوصول جثامين 3 قتلى وعدد من المصابين لمستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولاحقا، تبين أن من بين القتلى الشاب عبد الجواد أبو اللبن، الذي كان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد أسبوع، إذ قتل أثناء توزيعه دعوات الفرح في مدينة غزة، وفق ما أفاد به أقاربه.

كما تبين أن القصف أودى بحياة مدير مؤسسة "حمامة السلام" الخيرية طارق أبو سيف، بحسب مصادر محلية.

ويقع موقع الاستهداف في واحدة من أكثر مناطق مدينة غزة اكتظاظا بالسكان والنازحين، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن القصف وقع على بعد أمتار من مستشفى السرايا الميداني، ما أثار حالة من الهلع بين المواطنين في المنطقة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.