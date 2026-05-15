جيش إسرائيل يعلن سقوط مسيرات مفخخة أطلقت من لبنان بمستوطنات شمالية

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سقوط مسيرات مفخخة في مستوطنات حدودية في الشمال، والبدء بمهاجمة بلدات عدة بقضاء صور جنوبي لبنان، بزعم أنها "بنى تحتية تابعة لحزب الله".

وقال في بيان: "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق في الشمال، سقطت عدة طائرات مسيرة مفخخة في إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، دون وقوع إصابات".

وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي يوميا خرق اتفاق التهدئة الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، ادعى أن ذلك "يُعدّ هذا انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "تم تفعيل نظام الإنذار باحتمالية تسلل طائرات مسيّرة في منطقتي إيفن مناحيم وشلومي في الجليل الغربي".

وأضافت: "بعد انطلاق صفارات الإنذار، انفجرت طائرة مسيّرة مفخخة قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان، في منطقة شلومي، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان".

من جهة ثانية، أعلن في بيان، أنه بدأ بمهاجمة ما زعم أنها "بنى تحتية" تابعة لحزب الله في قضاء صور بجنوب لبنان.

ووجّه إنذارا عاجلا بإخلاء بلدات شبريحا، وحمادية، وزقوق المفدي، ومعشوق والحوش في صور، تمهيدا لقصفها.

ويطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمالي إسرائيل ردا على خروقاتها الدموية لهدنة بدأت في 17 أبريل الماضي وتنتهي في 17 مايو/ أيار الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، حسب معطيات رسمية لبنانية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، إذ ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية".

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.