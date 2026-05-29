جيش إسرائيل يصيب فلسطينيا بالرصاص ومستوطنون يهاجمون مركبات قرب القدس

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أُصيب فلسطيني برصاص أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة البيرة وسط الضفة الغربية مساء الخميس، في وقت هاجم فيه مستوطنون مركبات فلسطينية قرب القدس.

وقالت إذاعة صوت فلسطين الحكومية إن شابا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة البيرة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بالتزامن مع الاقتحام، ما أسفر عن إصابة الشاب، دون توضيح مدى خطورة إصابته.

من جهتها، قالت محافظة القدس إن مستوطنين اعتدوا على مركبات مدنية فلسطينية عند مدخل بلدة مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأضافت في بيان، أن المستوطنين رشقوا المركبات بالحجارة وحاولوا اعتراض طريقها، "ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها دون أن يُبلغ عن إصابات بين الركاب".

وتشهد الضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفر التصعيد إجمالا عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، الاثنين.