جيش إسرائيل يشن اقتحامات واعتقالات بالضفة ويشدد إجراءاته العسكرية

رام الله/حسني نديم/ الأناضول

شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سلسلة اقتحامات وعمليات دهم في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وتشديدات عسكرية واندلاع مواجهات في بعض المناطق.

ففي شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي بمحيط مخيم قلنديا، تزامنًا مع اقتحام المنطقة، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأضافت المصادر ذاتها أن حاجزي قلنديا وجبع شهدا أزمتين مروريتين نتيجة تشديد الإجراءات العسكرية، مع إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المركبات.

وأشارت إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة حزما شمال القدس المحتلة، وبلدة سلواد وقرية عين يبرود شرق رام الله، إضافة إلى حي الطيرة في مدينة رام الله، حيث اعتقل شابًا.

وفي شمال غرب رام الله، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرى قراوة بني زيد وبيت ريما ودير غسانة، وفق شهود عيان.

وفي محافظة جنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيًا عقب مداهمة منزله في منطقة واد برقين غرب المدينة، بحسب شهود عيان للأناضول.

أما في محافظة نابلس، فقد اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب شرق المدينة.

وفي طولكرم، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت خلال اقتحام الحي الشرقي، كما اقتحم محيط منطقة مفترق التفاح في المدينة، بحسب مصادر ميدانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة تصعيدًا إسرائيليًا عبر الجيش والمستوطنين، أسفر عن مقتل 1175 فلسطينيًا وإصابة 12 ألفًا و919، واعتقال نحو 24 ألفًا، وتهجير 33 ألفًا، وفقًا لمعطيات رسمية فلسطينية.