جيش إسرائيل يزعم قصف أكثر من 70 هدفًا لـ"حزب الله" خلال يوم واحد الجيش الإسرائيلي ادعى أنه هاجم في صور نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة ومواقع أخرى للحزب..

زين خليل/الأناضول

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم، الاثنين، أكثر من 70 موقعا لـ"حزب الله" في عدة مناطق في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجمنا على مدار اليوم أكثر من 70 موقعا لحزب الله، بأكثر من 85 قطعة ذخيرة في مناطق متفرقة من لبنان".

وأدعى أنه هاجم في صور نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة ومواقع أخرى لـ "حزب الله".

وزعم أن "سلاح الجو قضى على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تعمل فيها قواتنا بجنوب لبنان".

وفي تصعيد جديد للعدوان، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين، عن بدء شن هجمات على بنى تحتية تابعة للحزب في البقاع (شرق) وفي عدة مناطق أخرى في لبنان.

وجاء توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، عقب كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد فيها بتكثيف الهجمات ضد الحزب.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين قالت الهيئة العبرية الرسمية، إن "الجيش الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي خططًا لتوسيع الهجمات في لبنان لكسر المعادلة أمام حزب الله".

وأوضحت أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقيادة المنطقة الشمالية، عرضوا مؤخرا على رئيس الوزراء الخطط الجديدة، ومن المقرر مناقشتها خلال اجتماع أمني مقرر عقده في وقت لاحق من مساء الاثنين.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يستخدمها "حزب الله"، لا سيما المرتبطة بتقنية الألياف الضوئية، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

وتأتي عمليات "حزب الله" مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و185 قتيلا و9 آلاف و633 جرحى، حتى مساء الاثنين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.