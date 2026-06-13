ومهاجمة 70 بنية تحتية للحزب خلال 24 ساعة، دون تعليق فوري من الحزب

جيش إسرائيل يدعي قتل عدد من عناصر "حزب الله" بجنوب لبنان ومهاجمة 70 بنية تحتية للحزب خلال 24 ساعة، دون تعليق فوري من الحزب

خالد يوسف/ الأناضول



ادعى الجيش الإسرائيلي، السبت، قتله عددا من عناصر "حزب الله" ومهاجمته أكثر من 70 بنية تحتية تابعة للحزب بجنوب لبنان خلال 24 ساعة.



وقال في بيان إنه: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم استهداف أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله، بما في ذلك قاذفات ومبان استخدمها عناصر الحزب لتعزيز خطط إرهابية ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل".

ولفت إلى أنه "قتل عددا من عناصر حزب الله - لم يذكرهم - في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان"، بحسب بيانه.

ولم يعلق الحزب فورا على ادعاءات الجيش الإسرائيلي.



وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان سابق، سقوط طائرة مسيرة في منطقة عمل قواته العسكرية جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت، بوقت سابق السبت، إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة مرغليوت بالجليل الأعلى عقب رصد تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وقبل ذلك، أعلن الجيش اللبناني، في بيان صباح السبت، إصابة أحد عناصره بجروح بليغة جراء استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان: "استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة بمدينة النبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كفررمان – النبطية، ما أدى لإصابته بجروح بليغة".

ومنذ مارس/آذار 2026، قتل الجيش الإسرائيلي 30 عسكريا لبنانيا وأصاب آخرين في هجمات متفرقة على جنوبي لبنان.

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.