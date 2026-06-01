جيش إسرائيل يدعي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان على الشمال

القدس/ الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الاثنين، أنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان على مستوطنات في الشمال.

جاء ذلك بعدما دوّت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومستوطنات في الجليل عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب انطلاق إنذارات في عدة مناطق شمالا، تم اعتراض صاروخين قادمين من لبنان باتجاه إسرائيل".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "سمع دوي انفجارات في سماء مدينة صفد وشوهدت اعتراضات في السماء".



وصباح الاثنين، دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات شمالي إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان.

وادعى الجيش الإسرائيلي في عدة بيانات، أنه اعترض 3 صواريخ وعدة مسيرات أطلقت من لبنان منذ ساعات الصباح.

وذكر أن صفارات الإنذار دوت في كفار يوفال ومنارة ومرغليوت وأداميت ومستوطنات أخرى.



ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية وأضرار مادية، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج رد "حزب الله" العسكري.

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، حيث أعلن مسؤولون إسرائيليون توسيع النشاط العسكري شمال نهر الليطاني.

في المقابل، كثّف "حزب الله" خلال الأيام الأخيرة هجماته بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة على مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان والمستوطنات المحاذية للحدود، ردا على الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف، 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا، وأكثر من مليون نازح، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، وفق أحدث المعطيات الرسمية.