مستوطنون إسرائيليون هاجموا منازل فلسطينيين في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل واعتدوا على منازل البلدة، وسط حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي، بحسب مصادر محلية للأناضول..

جولات استفزازية لعشرات المستوطنين في البلدة القديمة بالخليل مستوطنون إسرائيليون هاجموا منازل فلسطينيين في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل واعتدوا على منازل البلدة، وسط حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي، بحسب مصادر محلية للأناضول..

رام الله/ حسني نديم/ الأناضول

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء السبت، البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي، فيما هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن "عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في أحياء البلدة القديمة بمدينة الخليل، وسط انتشار مكثف لقوات الجيش الإسرائيلي".

وأضافت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي فرض قيودًا على حركة الفلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام".

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون إسرائيليون المنطقة الشرقية من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، واعتدوا على منازل المواطنين، دون أن ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

كما صادرت القوات الإسرائيلية مفاتيح سيارة إسعاف على أحد مداخل بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وفق مصادر محلية للأناضول.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات الاقتحام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، تتخللها عمليات قتل واعتقال للفلسطينيين، وتدمير وإخلاء للمنازل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.