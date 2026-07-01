تحتوي على مواد غذائية ومنظفات وملابس بهدف توزيعها على على متضرري العدوان الإسرائيلي

جمعية تركية ترسل 30 حاوية مساعدات إنسانية إلى لبنان تحتوي على مواد غذائية ومنظفات وملابس بهدف توزيعها على على متضرري العدوان الإسرائيلي

إسطنبول / الأناضول

أرسلت جمعية "صدقة طاشي" التركية 30 حاوية تحمل مساعدات إنسانية إلى لبنان، لإغاثة متضرري العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الجمعية في بيان الأربعاء أن 30 حاوية محملة بمواد إغاثية جرى تجهيزها بمساهمة كل من هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" التركية، ووقف "اليتيم"، وجمعية "أطفال الأرض"، وصلت ميناء العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف البيان أن الشحنة تُعد الخامسة من نوعها التي تنقلها الجمعية إلى لبنان عبر البحر وتضم مواد غذائية ومنظفات وملابس.

وأشار إلى أن فرق الجمعية نقلت المساعدات إلى المستودعات تمهيدًا لتوزيعها خلال الأيام المقبلة على العائلات المتضررة.

وقال رئيس الجمعية كمال أوزدال إن الجمعية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني التركية تواصل إرسال المساعدات إلى لبنان الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية.



وأكد أوزدال أن الجمعية ستواصل دعم الشعب اللبناني.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 4278 شخصا وإصابة 12196 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

