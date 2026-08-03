بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول

- القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة التركية تولغا بوداق: "تركيا ستبقى دائما إلى جانب لبنان وشعبه الصديق

- وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: لأخ يقف إلى جانب أخيه في الأوقات الصعبة، وهذا ما تفعله تركيا اليوم مع لبنان

- رئيس جمعية "حجر الصدقة" التركية: الحملة تأتي في سياق التضامن مع لبنان في ظل الأضرار الواسعة التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية

سلّمت جمعيات أهلية تركية، الاثنين، لبنان 280 طنا من اللحوم المجمدة، في إطار حملة إغاثية تبلغ قيمتها أكثر من مليوني دولار، ويستفيد منها نحو 140 ألف أسرة.

وجرت مراسم تسليم المساعدات في منطقة فردان بالعاصمة بيروت، برعاية ومشاركة عدد من المؤسسات الإنسانية التركية، وبتنسيق من جمعية "حجر الصدقة" (Sadakataşı)، وبمشاركة منظمات أهلية، بينها "IHH" و"مافي مرمرة" و"وقف اليتيم" وفق مراسل الاناضول .

وحضر الفعالية وفد من السفارة التركية في لبنان، برئاسة القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة التركية تولغا بوداق، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة بسام النابلسي، ورئيس "منصة دعم فلسطين" في تركيا والرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان نوري كاباك تابيه، إلى جانب إعلاميين لبنانيين وأتراك، وممثلين عن هيئات إنسانية من البلدين.

** عمق الصداقة

بدوره، أكد بوداق خلال كلمته بالفعالية، عمق الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والتركي.

وأشاد بجهود جمعية "حجر الصدقة" وسائر الجمعيات والمؤسسات التركية، وبينها وكالة التعاون والتنسيق "تيكا"، وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، في تقديم الدعم للبنان خلال فترات الأزمات.

وقال إن "تركيا ستبقى دائما إلى جانب لبنان وشعبه الصديق"، كما أعرب عن رفضه لـ"العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وشعبه".

وعن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أنقرة الأسبوع الماضي، قال: "كما قال رئيسنا (رجب طيب أردوغان) خلال استقباله الرئيس عون، أن تركيا ستبقى تقف إلى جانب لبنان، وهي مستعدة لأي دعم في المرحلة المقبلة."

وتابع: "إلى جانب الجمعيات الأهلية التركية لدينا المؤسسات الرسمية مثل أفاد، وتيكا، والهلال الأحمر التركي، ووزارة الصحة التركية أيضاً تقدم الكثير من الدعم إلى لبنان".

** الأخ يقف مع أخيه

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني بالمساعدات التركية، معتبرا أن "الأخ يقف إلى جانب أخيه في الأوقات الصعبة، وهذا ما تفعله تركيا اليوم مع لبنان".

وقال في كلمته، إن تركيا تقدم "مساعدات إنسانية ضخمة" إلى لبنان، مشيدًا بدور جمعية "حجر الصدقة" في المجال الإنساني.

وأضاف: "نشكر تركيا على هذا العون، وعلى وقوفها معنا في أصعب الظروف".

وتأتي الحملة ضمن سلسلة مبادرات إنسانية تنفذها منظمات المجتمع المدني التركية لدعم المتضررين وتعزيز التضامن الإنساني بين تركيا ولبنان.

** 280 طنا

في السياق، قال رئيس جمعية "حجر الصدقة" خلال الفعالية، إن "منظمات المجتمع المدني التركية تعمل منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب اللبناني".

وأضاف أن المنظمات "أوصلت مساعدات من تركيا إلى لبنان عبر خمس رحلات بحرية كبرى، فضلًا عن تقديم مساعدات عاجلة من داخل لبنان، بقيمة إجمالية تجاوزت 30 مليون دولار".

وأوضح أن المساعدات التي جرى تسليمها الاثنين تتضمن "280 طنًا من اللحوم"، مشيرًا إلى أن قيمة المشروع تتجاوز مليوني دولار، ويستفيد منه نحو 140 ألف أسرة في مختلف أنحاء لبنان.

وأشار إلى أن الحملة تأتي في سياق التضامن مع لبنان في ظل "الأضرار الواسعة" التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، وبينها تهجير مئات الآلاف وتدمير منازل وبنى تحتية.

من جهته، قال الصحفي التركي حمزة تكين، في كلمة باسم جمعية "حجر الصدقة"، إن المساعدات سيتم توزيعها بالتنسيق والتعاون مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المناطق اللبنانية، بما يضمن وصولها إلى المستفيدين.

أما رئيس "منصة دعم فلسطين" في تركيا، فقد أشاد بكلمته بعمق العلاقات التاريخية بين تركيا ولبنان، وبـ"تاريخ بيروت العريق كمدينة حضارية عظيمة".

وأكد أن تركيا "تقف اليوم إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي تسبب بها عدوان الاحتلال الإسرائيلي"، مشيدًا بجهود المؤسسات الأهلية اللبنانية والتركية لإنجاح الحملة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/ حزيران الماضي اتفاق "صيغة الإطار" الذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله