"جمعة الأقصى".. آلاف المغاربة ينددون باقتحام بن غفير المسجد الأقصى في عدة مدن بالمملكة استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

الرباط / الأناضول

شارك آلاف المغاربة، الجمعة، في وقفات احتجاجية نددوا خلالها باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

ونظم الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (مستقلة) الوقفة تحت شعار "جمعة الأقصى"، في عدة مدن منها الدار البيضاء والقنيطرة (غرب)، وإنزكان (جنوب)، ووجدة (شرق) ومكناس وفاس والقصر الكبير وطنجة (شمال).

ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين وصورًا للمسجد الأقصى، ولافتات كتب على بعضها: "الأقصى في خطر"، و"طوفان الأقصى سير، حتى النصر والتحرير" و"غزة رمز العزة".

كما رددوا هتافات داعمة للشعب الفلسطيني من بينها "تحيا فلسطين، تسقط الصهيونية"، و"تحية مغربية لغزة الأبية"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"الأقصى أمانة".

وأعلنوا رفضهم لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى ورفعه العلم الإسرائيلي داخلها

والخميس، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مع مئات المستوطنين، تزامنا مع ما يعرف إسرائيليا بـ"يوم توحيد القدس"، الذي يوافق بحسب التقويم العبري ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة بالعام 1967.

وأظهر توثيق مصور بن غفير وهو يرفع العلم الإسرائيلي ويرقص مع مجموعة من اليمينيين الإسرائيليين ومن خلفهم قبة الصخرة، مرددًا مع مستوطنين أغنية "شعب إسرائيل حي" وسط تصفيق.

كما أظهر توثيق آخر اقتحام عضو الكنيست من حزب "القوة اليهودية" يتسحاق كروزر، المسجد ورفع علم إسرائيل.

والأحد، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، وأدوا صلوات تلمودية داخل باحاته، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في تكرار لاقتحامات عديدة في الآونة الأخيرة.