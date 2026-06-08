من طراز "فلسطين2"، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من اليمن

جماعة "الحوثي" تعرض مشاهد لإطلاق صواريخ على يافا في إسرائيل من طراز "فلسطين2"، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من اليمن

اليمن / الأناضول

عرضت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، مشاهد قالت إنها لإطلاق صواريخ على مدينة يافا وسط إسرائيل.



جاء ذلك وفق فيديو بثه "الإعلام الحربي اليمني" التابع للجماعة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تابعه مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق الاثنين، قال متحدث الجماعة يحيى سريع في بيان متلفز، إنها قصفت بصواريخ "أهدافا حساسة في يافا المحتلة"، وحظرت على إسرائيل الملاحة في البحر الأحمر.

وتوعد سريع بأن "كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلانِ هذا البيان".

وأظهرت المشاهد إطلاق صواريخ من طراز "فلسطين 2"، حيث ظهر أمام منصة الإطلاق شعار جماعة الحوثي والعلم اليمني.

وأرفقت الجماعة مع الفيديو عبارة: "مشاهد لإطلاق دفعة صاروخية على أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بفلسطين المحتلة اليوم 8 يونيو (حزيران) 2026"، دون تفاصيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه "منذ الليلة الماضية، تم إطلاق حوالي 30 صاروخا من إيران، وصاروخ من اليمن على إسرائيل"، دون تفاصيل.

وجاءت هذه الصواريخ ردا على هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، إذ سبق أن حذّرت إيران تل أبيب من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة.

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية، أشعلت إسرائيل المنطقة مساء الأحد بشنها غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد إطلاق موجات من الصواريخ على إسرائيل، فيما أعلنت الأخيرة أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غربي ووسط إيران.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

وردت إيران آنذاك بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما نفذت هجمات ضد ما قالت إنها أهداف أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

