لم تعقب الرياض على الفور

جماعة الحوثي تدّعي استهداف سفينة نفطية سعودية بالبحر الأحمر لم تعقب الرياض على الفور

اليمن/ الأناضول

ادعت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر بصواريخ باليستية.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، وتابعه مراسل الأناضول.

وقال سريع إن قوات الجماعة تمكنت من استهداف سفينة "وفاء" النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة "ينبع" غربي المملكة.

وأضاف أن الاستهداف كان "بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع أن العملية تأتي في إطار "حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار"، وفق تعبيره.

وأردف سريع أنه باستهداف هذه السفينة، "يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا ثماني سفن نفطية سعودية، منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو/ تموز الماضي".

وأكمل: "وإجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي بلغ 29 سفينة نفطية سعودية".

واستطرد أنه "مع نجاح قواتنا في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر"، اتجهت السعودية إلى تحويل مسار سفنها النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر.

وتوعد بأن عمليات الجماعة "ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر".

ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية بشأن هذا الهجوم المحتمل، الذي يأتي الإعلان عنه غداة إعلان الحوثيين أنهم هاجموا بطائرة مسيّرة ما وصفوه بأنه "هدف حساس" في مطار نجران جنوبي السعودية.

وسبق أن أعلنت السعودية تعرض سفينة تابعة لها لهجوم ونجاة طاقمها، وشنت غارات على مواقع بميناء الحديدة، قالت إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.

كما أعلنت مؤخرا عن تحالف بحري دفاعي لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، يضم دولا بينها السعودية والولايات المتحدة واليمن والكويت وسلطنة عمان والأردن والسودان والمغرب والمالديف وبنغلاديش ونيوزيلندا.

ورغم تهدئة نسبية شهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، تندلع مواجهات متقطعة ضمن حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وبينما يساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قوات الحكومة اليمنية، تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، تصاعد التوتر في اليمن، وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وللمرة الأولى منذ عام 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في يوليو الماضي، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين، فيما تحدثت الجماعة عن مهاجمة مواقع حيوية في السعودية.