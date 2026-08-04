بطائرة مسيّرة، وفق المتحدث العسكري للجماعة اليمنية يحيى سريع، فيما لم تعقب الرياض على الفور

جماعة الحوثي تدعي مهاجمة "هدف حساس" في مطار نجران السعودي بطائرة مسيّرة، وفق المتحدث العسكري للجماعة اليمنية يحيى سريع، فيما لم تعقب الرياض على الفور

اليمن / الأناضول

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، إنها هاجمت بطائرة مسيّرة ما وصفته "هدفا حساسا" في مطار نجران جنوبي السعودية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وادعى سريع أن قوات الجماعة "تمكنت من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران بطائرة مسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة"، دون ذكر طبيعة الهدف.

واعتبر أن هذا الاستهداف يمثل ردا على ما سماه "خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة (شمال غربي اليمن) بطيرانه المسيّر".

ولم تُعقّب الرياض فورا على ما أعلنته جماعة الحوثي.

ورغم تهدئة نسبية شهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، تندلع مواجهات متقطعة ضمن حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وبينما يساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قوات الحكومة اليمنية، تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، تصاعد التوتر في اليمن، وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ العام 2022، ما خلف عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وللمرة الأولى منذ 2022، أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن في يوليو الماضي، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين، فيما تحدثت الجماعة عن مهاجمة مواقع حيوية في السعودية.