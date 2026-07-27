قالت إن طائرات مسيرة استهدفت أهدافا من شرقي المملكة إلى غربها، حسب تدوينة للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع ..

جماعة الحوثي تدعي استهداف نقاط لإمداد النفط في السعودية قالت إن طائرات مسيرة استهدفت أهدافا من شرقي المملكة إلى غربها، حسب تدوينة للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع ..

اليمن/ الأناضول



ادعت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، استهداف أهداف ونقاط لإمداد النفط الخام ونقله في السعودية بطائرات مسيرة.



جاء ذلك في تدوينة للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.



وقال سريع إن قوات الجماعة "استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع (غربا)، بعدد من الطائرات المسيرة".



وأضاف أن العملية جاءت ردا على اختراق طائرات مسيرة سعودية الأجواء اليمنية، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو نتائج الاستهداف.



ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية على ادعاءات الجماعة.



يتبع///