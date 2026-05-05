جرحى غزة ينددون باعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" خلال وقفة نظمت على شاطئ بحر مدينة غزة..

غزة / حسني نديم / الأناضول

ندد عشرات الجرحى الفلسطينيين، الثلاثاء، باعتراض القوات الإسرائيلية "أسطول الصمود الدولي" لكسر الحصار عن قطاع غزة واعتقال عدد من النشطاء المشاركين فيه.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظّمتها "رابطة جرحى فلسطين" على شاطئ بحر مدينة غزة بمشاركة عشرات الجرحى، الذين رفعوا أعلام عدد من الدول وصور الناشطين المعتقلين، إلى جانب لافتات داعمة لكسر الحصار عن القطاع.

وتضمنت الوقفة فقرات رمزية، من بينها رسم رسائل تضامن على الرمال موجهة إلى المشاركين في الأسطول، إضافة إلى كلمات أكدت دعم الجرحى لهذه المبادرات الدولية، ومطالبتهم بالإفراج عن المحتجزين.

وقال الجريح أحمد السوفيري لمراسل الأناضول إن الفعالية "تحمل رسالة وفاء للنشطاء الدوليين الذين خاطروا بحياتهم من أجل كسر الحصار عن غزة".

وأضاف: "في القطاع تتواصل معاناة الجرحى في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية"، داعياً إلى "إدخال الأجهزة والأدوات المساعدة، والسماح بدخول فرق طبية متخصصة لعلاج الحالات الحرجة".

وشدد على "ضرورة الإفراج عن النشطاء الذين تم احتجازهم خلال اعتراض الأسطول"، مطالباً المجتمع الدولي "بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتضامنين مع الفلسطينيين".

من جهتها، عبّرت الناشطة ديما عابد، خلال كلمة ألقتها باللغة التركية، عن تضامنها مع المشاركين في "أسطول الصمود"، وخاصة الناشطان المعتقلان في سجون إسرائيل البرازيلي تياغو دي أفيلا، والإسباني سيف أبو كشك.

والاثنين، كشف مركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل، عن "تهديدات بالقتل" تلقاها الناشطان تياغو دي أفيلا، وسيف أبو كشك.

وأكدت عابد في تصريح لمراسل الأناضول، أن الجرحى في غزة "يواصلون إيصال صوتهم رغم الظروف الصعبة".

وقالت: "إن الفعالية تهدف إلى نقل معاناة الجرحى وتسليط الضوء على احتياجاتهم، في ظل استمرار القيود المفروضة على القطاع".

وتأتي هذه الوقفة في سياق فعاليات شعبية متواصلة في غزة، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى كسر الحصار، وفي ظل أوضاع إنسانية وصحية متدهورة يعانيها سكان القطاع، لا سيما الجرحى.

والأحد، مددت محكمة عسقلان الإسرائيلية، احتجاز دي أفيلا وأبو كشك، من أسطول الصمود العالمي، ليومين إضافيين.

وأعلن "أسطول الصمود العالمي" في بيان، السبت، أن الجيش الإسرائيلي مارس "تعذيبا ممنهجا" بحق أبو كشك.

والأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية، مستهدفا قوارب تقل ناشطين ضمن "أسطول الصمود".

ووفقا لمسؤولين في الأسطول، كان على متن قواربه 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، فيما أبحرت بقية القوارب نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في الشهر التالي، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم على مدار عامين، بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.