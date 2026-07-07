جثمان خامنئي يصل النجف وبزشكيان والزيدي باستقباله

إسطنبول/ الأناضول

وصل إلى مطار النجف، جنوبي العراق، مساء الثلاثاء، جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، في خبر مقتضب، أن "جثمان الشهيد علي خامنئي وصل إلى مطار النجف الأشرف".

وأضافت أن اللجنة العليا لمراسم تشييع جثمان خامنئي أعلنت "استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بمراسم التشييع الرسمي والشعبي في محافظتي النجف وكربلاء"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل قليل، أفادت الوكالة بوصول كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى مدينة النجف للمشاركة في استقبال جثمان خامنئي.

والجمعة، بدأت إيران مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع حداد وتشييع يشمل مدنًا إيرانية وعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقُتل خامنئي، الذي حكم إيران نحو 36 عامًا، في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، وتخوضان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.