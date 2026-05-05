جامعة القدس تفتتح ناديا رياضيا بسكن طالبات شيّد بمنحة من أردوغان

القدس / الأناضول

أعلنت جامعة القدس، الثلاثاء، افتتاح نادٍ رياضي في سكن الطالبات الذي شيّد بمنحة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الجامعة في بيان إنها افتتحت ناديا رياضيا مخصصا للطالبات داخل "سكن أردوغان"، بهدف "تعزيز الصحة البدنية والنفسية للطالبات".

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بتنسيق من عمادة شؤون الطلبة ودائرة التربية الرياضية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والإغاثة الطبية الفلسطينية.

وقال الرئيس التنفيذي للجامعة الدكتور عماد أبو كشك إن إنشاء نادٍ رياضي للطالبات "كان حلما تسعى الجامعة لتحقيقه، ليكون نموذجا متميزا يرافق الطالبات في حياتهن الجامعية، ويسهم في تفريغ الضغوط النفسية وتعزيز نمط حياة صحي".

الجامعة لفتت إلى أن سكن الطالبات في الجامعة شيّد بمنحة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أنها تسعى من خلاله إلى "توفير خدمات متكاملة تشمل مرافق ترفيهية ومساحات خضراء وكافتيريا، إضافة إلى نظام أمني يعمل على مدار الساعة لضمان راحة وأمان الطالبات".

وفي عام 2019، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجامعة أقامت بتمويل من تركيا سكنا داخليا يتسع لنحو 420 طالبة، ويتوفر فيه كل التقنيات الحديثة لضمان الراحة والأمان.

وتقدم تركيا دعما سياسيا وإنسانيا مكثفا للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم بشدة مساعيه لنيل حقوقه، ولا سيما إقامة دولته المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجامعة القدس تأسست في العام 1977، وهي الجامعة العربية الفلسطينية الوحيدة في القدس المحتلة، وتضم حاليا نحو 12 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 700 عضو هيئة تدريس.

وهي جامعة بحثية تتخذ من القدس ومحيطها مقرا لها، وتطرح أكثر من مئة برنامج على مستوى البكالوريوس والماجستير، يتم تدريسها من خلال كلياتها الخمسة عشر.

وتغطي التخصصات العلمية الرئيسية مثل الطب والعلوم الحياتية والطبيعية، والأعمال والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والقانون والفقه، والهندسة والعلوم الاجتماعية.