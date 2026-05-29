ثاني أيام العيد داميا بلبنان.. 28 قتيلا بـ108 هجمات إسرائيلية (إحصاء) إضافة إلى 27 مصابا على الأقل، في تصعيد يأتي عشية اجتماع أمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في مقر وزارة الحرب الأمريكية، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 19:00 تغ..

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قتلت إسرائيل 28 شخصا وأصابت 42 آخرين على الأقل، الخميس، في 108 هجمات على جنوب ووسط وشرق لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا، وتسببت في تدمير عشرات المنازل، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حتى الساعة 21:00 تغ.

وتوزعت الهجمات بين 99 غارة جوية و9 عمليات قصف مدفعي، وكان بين القتلى 6 أطفال و5 سيدات وعسكريان بالجيش اللبناني وعائلة كانت تحاول النزوح، بحسب الإحصاء.

وبالتزامن مع الغارات، التي أدت إحداها إلى تدمير مسجد، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارين بالإخلاء لسكان في مناطق عدة بمدينة صور، التي تتعرض أحياؤها التاريخية ومعالمها التراثية لهجمات مدمرة.

وخلال الأيام الأخيرة، صعدت إسرائيل عدوانها على لبنان، عقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من هجمات الحزب بالطائرات المسيرة.

ويأتي استمرار التصعيد عشية اجتماع أمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في مقر وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، ضمن محادثات دائرة منذ أسابيع بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان

57 غارة على قضاء النبطية منها 8 غارات على الأقل على مدينة النبطية مركز القضاء استهدفت مناطق المسلخ والسراي القديم والسوق التجارية وحي الفوقا ومحيط قاعة الإرشاد ومحيط مستشفى نبيه بري ومحيط مركز حملة الحوراء.

كما طالت الغارات على النبطية منطقة حرج علي الطاهر (3 غارات على الأقل)، وطريق زفتا - دير الزهراني، وأوتوستراد زفتا - كفروة، ومفترق المدينة الكشفية على طريق زوطر، وبلدات: دير الزهراني (15 غارة على الأقل)، وجبشيت والنبطية الفوقا (4 غارات على الأقل لكل منهما)، وحاروف وكفرجوز وشوكين ويحمر الشقيف (3 غارات على الأقل لكل منها)، وزوطر الشرقية، وعربصاليم، وميفدون، وكفروة، وتول، وزبدين، والكفور، وزفتا.

وقُتل عسكريان بالجيش اللبناني جراء الغارة على طريق زفتا - دير الزهراني التي استهدفت دراجة نارية، وشخص جراء الغارات على بلدة حاروف، وآخر جراء الغارة على بلدة زبدين التي استهدفت دراجة نارية، وشخص كان يقود "توك توك" (مركبة ثلاثية العجلات) جراء الغارة على أوتوستراد زفتا - كفروة.

كما قُتل عامل بنغالي وزوجته وطفلهما جراء غارة استهدفت سيارة في بلدة جبشيت، فيما أصيب 3 أشخاص جراء غارة على البلدة ذاتها، وأصيب شخص جراء الغارة على حي القلعة في حاروف وشخصان جراء غارات على مدينة النبطية.

ودمرت الغارات على مدينة النبطية وبلدتي دير الزهراني وكفرجوز العديد من المباني السكنية والتجارية. كما دمرت إحدى الغارات على مدينة النبطية مسجدا يقع مقابل مركز الصليب الأحمر اللبناني، واستهدفت الغارة على تول موقف السيارات في مستشفى الشيخ راغب حرب.

21 غارة على قضاء صور استهدفت مدينة صور مركز القضاء (4 غارات)، ومنطقة بين مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين وبلدة حوش صور، ومنطقة بين بلدتي كفرا ورشكنانيه، وبلدات: زبقين (3 غارات)، والرمادية (غارتان)، ودير عامص (غارتان)، دير قانون رأس العين (غارتان)، والبازورية، وبرج الشمالي، وطيردبا، والقليلة، وقانا، والمنصوري.

وضمن ضحايا تلك الغارات وخسائرها المادية، قُتل مقيمان سوريان بينهما طفل، جراء استهداف دراجة نارية قرب ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور، فيما قُتل شخصان باستهداف مسيرة دراجة نارية على طريق المساكن الشعبية في المدينة، وشخصان بواحدة من غارتي بلدة دير قانون رأس العين.

كما طالت إحدى الغارات على مدينة صور مقهى ومبنى سكنيا في شارع حيرام، ما أدى إلى اندلاع حريق وبدء عمليات رفع أنقاض بحثا عن مفقودين، بينما سوت غارة أخرى مبنى بالأرض في منطقة زقوق المفتي عند مفترق معركة بمدينة صور.

واستهدفت غارة في بلدة البازورية دراجة نارية، دون أن تتضح على الفور حصيلة الضحايا.

8 غارات على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: برج قلاويه (3 غارات)، والغندورية، وتبنين، وشقرا، وكفردونين، وحاريص.

واستهدفت واحدة مع الغارات على برج قلاويه محطة محروقات.

7 غارات على قضاء مرجعيون استهدفت مدينة مرجعيون وبلدات: دبين (3 غارات)، وتولين، والخيام، وبلاط.

وأدت غارتان على دبين استهدفتا منزلين إلى قطع طريق حاصبيا - مرجعيون.

4 غارات على قضاء صيدا استهدفت سيارة لعائلة على أوتوستراد عدلون كانت تحاول النزوح، ومنطقة القياعة في مدينة صيدا، وبلدتي الغسانية وقعقعية الصنوبر.

وقُتل 6 أشخاص، بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما، جراء الغارة على أوتوستراد عدلون. كما قُتل 5 أشخاص، بينهم سيدتان، وأصيب 21 آخرون بينهم 5 أطفال، جراء الغارة على منطقة القياعة، التي استهدفت شقة داخل مبنى مؤلف من عدة طوابق.

3 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت بلدات: يحمر الشقيف، وأرنون، والنبطية الفوقا.

3 عمليات قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفت مدينة مرجعيون مركز القضاء (مرتان) وبلدة دبين.

قصفان بالمدفعية على قضاء صور استهدفا بلدتي صريفا والمنصوري.

قصف مدفعي على قضاء حاصبيا استهدفت بلدة كفرشوبا.

إنذاران بالإخلاء في قضاء صور شملا مدينة صور ومخيمات وأحياء محيطة بها، ومبان في حيي الآثار وزقوق المفتي ومنطقة المدينة الصناعية ومحيط مستشفى حيرام.

تحليق لطيران حربي ومسير فوق قضاء صيدا شمل بلدتي تفاحتا والبيسارية ومناطق مجاورة لهما.

تحليق لطيران حربي ومسير فوق قضاء صور شمل أجواء مدينة صور وبلدات الحوش وزبقين والمنصوري والقليلة ومجدل زون ودير قانون رأس العين وكفرا.

** شرق لبنان

غارة على قضاء البقاع الغربي استهدفت بلدة سحمر.

** وسط لبنان

غارة على قضاء عالية استهدفت شقة سكنية في مشروع الريان بمدينة الشويفات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص هم سيدة وطفلتها الرضيعة وطفل سوري الجنسية، إضافة إلى إصابة 15 بجروح من بينهم 3 أطفال و5 سيدات.

تحليق للطيران في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و324 قتيلا و10 آلاف و27 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.