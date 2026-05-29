ثالث أيام عيد الأضحى.. مقتل فلسطينيين اثنين بهجمات إسرائيلية على غزة أحدثها على حي الرمال بمدينة غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الجمعة، في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران، إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الرمال بمدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء لمراسل الأناضول بـ"وصول جثمان شهيد وإصابتين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في فناء منزل بحي الرمال غربي مدينة غزة".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة لمراسل الأناضول، بوصول إصابتين لطفلين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمدنيين قرب أبراج أبو جبة بمخيم البريج (وسط).

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إنّ "طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت تجمعًا لمواطنين في بلوك 12 بمخيم البريج، ما تسبب في إصابة طفلين بجراح نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف الشهود أنّ "المدفعية الإسرائيلية قصفت بثلاث قذائف مناطق شمال شرق مخيم البريج، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

كما قتل فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف الجمعة، تجمعا لمدنيين في منطقة ساحة الشوا، شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت المصادر أن سيدة فلسطينية أصيبت برصاص إسرائيلي قرب مدخل مخيم البريج (وسط)، واصفة جراحها بـ"الخطيرة".

وأوضحت أن فلسطينيا أُصيب برصاص إسرائيلي قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.

فيما قالت مصادر محلية للأناضول، إن آليات للجيش الإسرائيلي توغلت قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، وأطلقت نيرانها صوب الفلسطينيين.

وفي حدث منفصل، قصف الجيش الإسرائيلي فناء منزل يقع في منطقة "بلوك 9" بمخيم البريج، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفجر الجمعة، أفادت مصادر طبية، بوصول 7 مصابين راوحت حالاتهم بين متوسطة وخطيرة إلى عدة مستشفيات جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن مروحية إسرائيلية استهدفت مخازن تجارية أسفل بناية "حرز" قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي سياق متصل، قالت مديرية الدفاع المدني بغزة، في بيان، إن طواقمها سيطرت على حريق اندلع في المكان المستهدف بفعل الغارة الإسرائيلية.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن كافة المناطق المستهدفة وأسفرت عن سقوط ضحايا تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

وفي حدث آخر، أفادت مصادر محلية للأناضول، بإطلاق البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها تجاه مراكب صيادين وساحل مدينة غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار من آليات عسكرية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 922 فلسطينيا وأصاب 2786 آخرين، حتى الخميس، وفق بيان لوزارة الصحة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.