"تيكا" تنظم فعالية للوعي البيئي وإعادة التدوير في الأردن أقيمت في حديقة الاستقلال بالعاصمة عمان بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنيتين وفق مراسل الأناضول..

عمان/ ليث الجنيدي /الأناضول



نظمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، الاثنين، فعالية تحت عنوان "صفـر نفايات والوعي البيئي" في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاءت الفعالية، التي نظمها مكتب "تيكا" في عمّان بمناسبة "عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك" الذي يصادف في 19 مايو/ أيار، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومؤسسة التدريب المهني الأردنية، وفق مراسل الأناضول.

وانطلقت الفعالية، التي أقيمت في "حديقة الاستقلال" بمنطقة بدر الجديدة في عمّان، بحملة لجمع النفايات؛ تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة "صفر نفايات".

وشهد البرنامج عرضًا للمنتجات المستخرجة من ورش إعادة تدوير قشور الموز وتشكيل النحاس المعاد تدويره، وهي الورش التي تُنفذ بالتعاون بين "تيكا" والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وعرّف المشاركون بالمنتجات المعروضة وشرحوا طرق إنتاجها عمليا، بحضور مسؤولين وموظفين من الجهات الشريكة، إلى جانب الطلبة المستفيدين من برامج التدريب المهني.

وحضر الفعالية كل من منسق مكتب "تيكا" في عمّان "جافيت كوسه أوغلو"، والمستشار التعليمي للسفارة التركية في عمّان "برهان أوكوتان"، ومدير وقف المعارف التركي في الأردن "ويسي كايا".

وذكر القائمون على الفعالية أنها تهدف إلى المساهمة في تنمية الوعي البيئي، وثقافة إعادة التدوير، ومفهوم الحياة المستدامة لدى فئة الشباب.

وفي ختام البرنامج، جرى تقديم منتجات صديقة للبيئة ـ تم إنتاجها في ورش إعادة التدوير المدعومة من "تيكا" ـ كنوع من الهدايا التذكارية والتشجيعية للمشاركين.